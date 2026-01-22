Mickoski në Davos: Në Maqedoni duhet sërish t’i ristartojmë të gjitha ato projekte energjetike të harruara në të kaluarën
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, i cili është pjesëmarrës në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, sonte përmes profilit të tij në Facebook njoftoi se ka pasur një takim dypalësh me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnja dhe Hercegovinës, Borjana Krishto, dhe më pas ka zhvilluar shumë takime dypalëshe me kompani shumëkombëshe.
“Duhet sërish t’i ristartojmë të gjitha ato projekte energjetike ndoshta të harruara në të kaluarën, si Çebren dhe Galishtë, ura e Boshkut dhe të tjerat, dhe ta ofrojmë potencialin për investime në burime të ripërtëritshme të energjisë për një numër të madh investitorësh, të cilët treguan interes të padiskutueshëm në diskutimet pas përfundimit të panelit”, deklaroi Mickoski.
