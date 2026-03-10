Mickoski: Kemi çmimet me të ulëta të naftës në rajon, nuk pritet të ketë mungesë të derivateve
Kryeministri Hristijan Mickoski foli në lidhje me rritjen aktuale të çmimeve të naftës. Ai theksoi se nuk pritet të ketë mungesë të naftës.
"Fakti është se si shtet kemi bindshëm çmimin më të ulët të naftës dhe kjo për momentin është ndoshta mirë nga një aspekt, por nga ana tjetër po krijohet presion në pikat e karburanteve në disa komuna kufitare".
"Për shkak se një numër i madh i qytetarëve nga fqinjësia vijnë për të mbushur naftë, ndodh që në disa pika karburanti të mbarojë furnizimi i pritshëm. Megjithatë, kjo plotësohet shpejt", theksoi Mickoski.
Ai potencoi se Inspektorati Shtetëror i Tregut është vazhdimisht në terren dhe se nuk ka ndërprerje në furnizim.
"Nëse kemi parasysh nivelimin e çmimit pas ditës së djeshme nga ana e Komisionit Rregullator për Energjetikë, te ne nafta është 1,39 euro, ndërsa në Shqipërinë fqinje është rreth 30% më shtrenjtë, andaj është logjike që të kemi presion në pjesën perëndimore të shtetit. Gjithashtu, në Serbi është 1,73 euro, që është diku rreth 25% më shtrenjtë se në Maqedoni, si dhe në Kosovë çmimi varion por arrin deri në 1,52 euro", potencoi Mickoski.