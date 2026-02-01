Mickoski: Deri në fund të vitit, 40 automjete të reja do të dorëzohen për “Higjienën komunale”-Shkup
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski informoi sot se përmes Ministrisë së Transportit dhe në bashkëpunim me Bankën Botërore do të furnizohen 40 automjete të reja për nevojat e NP “Higjiena Komunale”-Shkup.
Ai theksoi se me këtë furnizim do të zgjidhet një nga problemet më të mëdha shumëvjeçare në punën e ndërmarrjes – makineritë e vjetruara, të pamirëmbajtura dhe të konsumuara, të cilat pengonin seriozisht mirëmbajtjen e higjienës publike në kryeqytet.
Sipas Mickoskit, situata u ndërlikua edhe më tej nga puna e tepërt, si dhe nga efikasiteti i pamjaftueshëm i disa punonjësve.
“Me këto 40 kamionë, jam i sigurt se do të përmirësohet shumë gjendja me higjienën në Shkup. Siç njoftuam edhe në fushatë, dhe siç njoftoi edhe vetë kryetari i komunës, higjiena është përparësia jonë e parë dhe ky proces po ecën në atë drejtim”, tha Mickoski.
Ai njoftoi se procesi i prokurimit pritet të përfundojë deri në fund të pranverës, dhe dorëzimi i automjeteve të fillojë deri në fund të vitit. Sipas kryeministrit, mekanizimi i ri do të mundësojë punë më efikase të Higjienës Komunale dhe një përmirësim të dukshëm të pastërtisë në qytet.