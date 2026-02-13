Michelle Obama bëri 10 piercing-e brenda një dite: Barack-ut iu deshën tri ditë t’i vërejë
Ish-Zonja e Parë e SHBA-së zbulon një histori të pazakontë personale dhe reagimin epik të bashkëshortit të saj
Ish-Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Michelle Obama, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes mediatike, edhe pse prej vitesh nuk mban më atë rol zyrtar. E martuar me Barack Obama që nga viti 1992, ajo shpesh është përballur me spekulime mbi jetën private, përfshirë thashetheme për krizë martesore, të cilat çifti i ka mohuar vazhdimisht përmes paraqitjeve publike dhe deklaratave të përzemërta.
Së fundmi, gjatë një paraqitjeje në podkastin “IMO”, Michelle ndau një anë më spontane dhe personale të vetes, duke zbuluar se ka bërë 10 piercing-e në një vizitë të vetme.
“Thashë: vendos një këtu… dhe një atje”
“Gjithmonë kam menduar të shpoja edhe një vrimë tjetër në vesh, por kurrë nuk e bëja,” tregoi ajo. “Kisha një vrimë të dytë që e kisha bërë para se të lindja fëmijët, por më pas u bëra dembele dhe nuk vendosja më vathë.”
Ajo shtoi se të rinjtë në jetën e saj, vajzat dhe rrethi i afërt, kanë gjithnjë e më shumë piercing-e, dhe kjo e ka frymëzuar.
“Planifikoja vetëm disa. Por ndërsa isha ulur aty, i thosha mjeshtrit: ‘Oh, vendos një këtu… dhe një atje… po pse jo edhe një këtu?’ Dhe kështu, në një vizitë të vetme, përfundova me 10 piercing-e”, tha ajo me humor, duke treguar veshët e saj.
Sipas saj, procedura nuk ishte aspak e dhimbshme, por reagimi i bashkëshortit ishte i papritur, transmeton Telegrafi.
Barack-it iu deshën tre ditë për ta vënë re
“Barack-ut iu deshën disa ditë që ta vinte re. Më tha: ‘Nuk i ke lidhur flokët, i ke mbajtur të lëshuara.’ Dhe unë iu përgjigja: ‘Nuk e di… fle pranë meje çdo natë!’”, tregoi Michelle me të qeshur.
Ajo shtoi se iu deshën plot tre ditë që ai të kuptonte ndryshimin.
Stil, vetëbesim dhe liri personale
Ky rrëfim i Michelle Obama-s tregon një aspekt të rëndësishëm të figurës së saj publike: edhe pas viteve në skenën më të fuqishme politike në botë, ajo vazhdon të eksplorojë stilin personal dhe të dërgojë mesazhe për liri, vetëbesim dhe autenticitet.
Në një kohë kur piercing-et dhe modifikimet trupore janë bërë pjesë e estetikës moderne, veprimi i saj shihet si një shenjë e çlirimit nga pritshmëritë tradicionale dhe një kujtesë se ndryshimet personale nuk kanë moshë.
Në fund të fundit, ndonjëherë një ndryshim i vogël në pamje mund të tregojë një hap të madh në vetë-shprehje. /Telegrafi/