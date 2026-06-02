Meta në Skrapar për ceremoninë e varrimit të babait të tij
Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka lënë sot burgun 313 për t’i dhënë lamtumirën babait të tij, Rexhep Meta, që vdiq të hënën në moshën 83-vjeçare.
Top Channel raporton se ish-presidenti ka mbërritur në Skrapar, ku edhe do të zhvillohet ceremonia mortore.
Kjo është hera e parë që Meta lë qelinë që nga arrestimi i tij, teksa siç duket nga pamjet e siguruara nga Hoxha, Meta është i shoqëruar nga disa efektivë të Policisë së Burgjeve.
Meta është lënë të dalë pa pranga në duar, teksa masat e sigurisë nuk duket të jenë tejet të rrepta.