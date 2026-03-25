Meta duhet të paguajë 375 milionë dollarë për mashtrimin e përdoruesve në lidhje me sigurinë e fëmijëve
Një gjykatë në New Mexico ka urdhëruar Meta-n të paguajë 375 milionë dollarë, për mashtrimin e përdoruesve në lidhje me sigurinë e platformave të saj për fëmijë.
Një juri zbuloi se Meta, e cila zotëron Facebook-un, Instagram-in dhe WhatsApp-in, ishte përgjegjëse për mënyrën se si platformat e saj rrezikonin fëmijët dhe i ekspozonin ata ndaj materialeve seksuale eksplicite dhe kontaktit me grabitqarët seksualë, transmeton Telegrafi.
Prokurori i Përgjithshëm i New Mexico-s, Raul Torrez, tha se vendimi është "historik" dhe shënon herën e parë që një shtet ka paditur me sukses Metën për çështje të sigurisë së fëmijëve.
Një zëdhënëse e Meta-s, e udhëhequr nga kryetari dhe drejtori ekzekutiv Mark Zuckerberg, tha se kompania nuk pajtohet me vendimin dhe synon të apelojë.
"Ne punojmë shumë për t'i mbajtur njerëzit të sigurt në platformat tona dhe jemi të qartë në lidhje me sfidat e identifikimit dhe heqjes së aktorëve të këqij dhe përmbajtjes së dëmshme. Ne mbetemi të sigurt në rekordin tonë të mbrojtjes së adoleshentëve në internet", tha ajo.
Juria zbuloi se Meta ishte përgjegjëse për shkeljen e Aktit të Praktikave të Padrejta të New Mexico-s sepse mashtroi publikun në lidhje me sigurinë e platformave të saj për përdoruesit e rinj.
Gjatë një gjyqi që zgjati shtatë javë, jurisë iu paraqitën dokumente të brendshme të Meta-s dhe dëgjuan dëshmi nga ish-punonjës, rreth asaj se si kompania kishte qenë në dijeni të grabitqarëve të fëmijëve që përdornin platformat e saj.
Arturo Béjar, një ish-udhëheqës inxhinierie në Meta, i cili u largua nga kompania në vitin 2021 dhe u bë denoncues, dëshmoi për eksperimente të ndryshme që ai zhvilloi në Instagram, të cilat treguan se përdoruesve nën moshë u ofrohej përmbajtje e seksualizuar.
Ai tha se vajzës së tij të vogël iu propozua për seks nga një i panjohur në Instagram.
Prokurorët e shtetit treguan një hulumtim të brendshëm të Meta-s që, në një moment, zbuloi se 16% e të gjithë përdoruesve të Instagram kishin raportuar se u ishte shfaqur lakuriqësi ose aktivitet seksual i padëshiruar në një javë të vetme.
Meta argumentoi se ka punuar gjatë viteve për të luftuar përdoruesit problematikë të platformave të saj dhe për të promovuar përvoja të sigurta për të miturit.
Në vitin 2024, Instagram publikoi Llogaritë për Adoleshencë, duke u dhënë përdoruesve të rinj më shumë mënyra për të kontrolluar përvojën e tyre. Vetëm muajin e kaluar, ai lansoi një veçori që do të njoftonte prindërit nëse fëmijët e tyre po kërkojnë përmbajtje vetëlënduese.
Gjoba totale civile prej 375 milionë dollarësh u arrit pasi juria vendosi se kishte mijëra shkelje të aktit, secila me një gjobë maksimale prej 5,000 dollarësh.
Meta është gjithashtu e përfshirë në një gjyq të veçantë në Los Angeles, në të cilin një grua e re pretendon se u bë e varur nga platforma si Instagram dhe YouTube, në pronësi të Google, kur ishte fëmijë për shkak të mënyrës se si ato janë projektuar qëllimisht.
Ka mijëra padi të ngjashme që po kalojnë nëpër gjykatat amerikane.
New Mexico paditi Metën në vitin 2023, duke pretenduar se kompania "i drejtonte" përdoruesit e rinj drejt përmbajtjes që ishte seksualisht eksplicite, tregonte abuzim seksual me fëmijë, ose madje i ekspozonte ata ndaj kërkimit të materialeve të tilla dhe trafikimit seksual.
Tha se kompania e bëri këtë përmes algoritmeve të saj të rekomandimit, të cilat janë në thelb mjete që Meta përdor për të kuruar automatikisht përmbajtjen që një përdorues sheh në platformat e saj.
"Drejtuesit ekzekutivë të Metës e dinin se produktet e tyre dëmtonin fëmijët, shpërfillnin paralajmërimet nga punonjësit e tyre dhe gënjenin publikun për atë që dinin", tha Torrez.
"Sot juria iu bashkua familjeve, edukatorëve dhe ekspertëve të sigurisë së fëmijëve duke thënë mjaft është mjaft", shtoi ai. /Telegrafi/