Merz: Aeroplanët gjermanë mund të transportojnë armë bërthamore franceze dhe britanike
Aeroplanët luftarakë gjermanë mund të mbajnë armë bërthamore britanike dhe franceze, sugjeroi të mërkurën kancelari Friedrich Merz, pas shtytjes së tij të fundit për një mbrojtje bërthamore evropiane.
Vendet evropiane si Gjermania po fillojnë të shohin përtej SHBA-së për mbrojtje bërthamore, transmeton Telegrafi.
Merz zbuloi së fundmi se është në diskutime me fuqi të tjera evropiane - në veçanti me Francën - për krijimin e një mbrojtjeje bërthamore në të gjithë Evropën.
Ndërsa një armatim bërthamor gjerman është jashtë diskutimit për Merzin, aeroplanët luftarakë gjermanë mund të mbajnë armë bërthamore amerikane dhe "do të ishte e mundur të zbatohej kjo edhe për armët bërthamore britanike dhe franceze", tha ai në podkastin gjerman Machtwechsel.
Për dekada të tëra, siguria e Evropës është varur kryesisht nga gatishmëria e Uashingtonit për të ndërhyrë në një konflikt të mundshëm. Arsenali bërthamor amerikan luan një rol të pakrahasueshëm në krijimin e kësaj mbrojtjeje.
Megjithatë, rizgjedhja e presidentit të SHBA-së, Donald Trump - dhe vërejtjet përçmuese të presidentit të SHBA-së për aleancën e NATO-s dhe kërcënimet për të aneksuar Grenlandën - kanë hedhur dyshime mbi qëndrueshmërinë e vazhdueshme të kësaj dinamike.
START i Ri, një marrëveshje dypalëshe që kufizon arsenalet bërthamore strategjike të Rusisë dhe Amerikës, skadoi zyrtarisht në fillim të shkurtit, me pak përpjekje për të rinovuar kushtet nga të dyja palët.
Merz tha se Franca ka ofruar të përfshijë Gjermaninë në parandalimin e saj bërthamor në të kaluarën, dhe ai beson se një ofertë e tillë "nuk mund të lihet thjesht pa u shqyrtuar në këto kohë".
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili ka arritur të mbajë një marrëdhënie produktive me Trump, tha në Konferencën e Sigurisë në Mynih se askush në Evropë nuk po shtynte për të zëvendësuar ombrellën bërthamore të Shteteve të Bashkuara.
Në vend të kësaj, diskutimi aktual duhet të shihet si një shtesë për të forcuar kuadrin aktual.
Aktualisht, aeroplanët e vjetër Tornado të Gjermanisë janë në gjendje të mbajnë armë bërthamore amerikane. Megjithatë, këta aeroplanë do të zëvendësohen nga 35 aeroplanë F-35 të prodhuar në SHBA që Gjermania i porositi në vitin 2022. /Telegrafi/