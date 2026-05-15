Mërgim Lushtaku: Nuk ka filluar ende intervistimi i Sami Lushtakut
Mërgim Lushtaku, djali i Sami Lushtakut, ka thënë se ende nuk ka filluar intervistimi i babait të tij lidhur me rastin e djeshëm ku u sulmua fizikish kryetari i degës së Lëvizjes Vetëvendosje në Skenderaj, Hysni Mehani.
Lushtaku, para gazetarëve, bëri të ditur se kur ka ardhur ftesa zyrtare për intervistim babai i tij i është përgjigjur pozitivisht, njofton Dukagjini.
Teksa, ai zbarkimin e forcave të shumta policore gjatë mbrëmjes së djeshme në Skenderaj e quajti provokim nga pushteti.
“Qytetarët e shohin si provokim sepse ne e dimë që përderisa ka incidente të vogla ku s’ka rrezik jete – ku në Prishtinë vrahen e nuk shkojnë as Policia me forma të tilla me maska e armë të gjata shihet qartë se ka provokim – provokim prej pushtetit. Ne asnjëherë nuk i kemi ikë drejtësisë gjithmonë babai im i është përgjigjur institucioneve të shtetit tonë. Ka një ftesë dhe ne i jemi përgjigjur dhe ka pasur diskutime për orën”, ka thënë Lushtaku
“Partia në pushtet po mundohet me u viktimizu dhe më bë propagandë vetëm për shkak të fushatës që kemi përpara – drejtësia nuk duhet të bie në dorë të një pushteti autoritar dhe një partie. Personalisht nuk kam qenë në Skenderaj kam ardhur menjëherë nga Prishtina”, tha ai.
Lushtaku, mes tjerash, bëri të ditur se babai i tij nuk është i përfshirë në sulmin fizik ndaj Mehanit. Megjithatë, ai shtoi se për gjithçka i ati do t’ia sqarojë organeve të rendit.