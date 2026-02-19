Mercedes zbulon një version të ri të super sedanit
Mercedes bleu një pjesë të aksioneve të AMG në vitin 1999.
Ashtu si me çdo histori të madhe veturash, origjina e AMG-së lidhet me garat.
Suksesi i tij i parë i dukshëm erdhi vetëm katër vjet më vonë, kur një AMG Mercedes 300 SEL 6.8 jo vetëm që fitoi në një garë në Spa 24 Hours të vitit 1971, por edhe përfundoi i dyti në përgjithësi.
Më shumë se gjysmë shekulli më vonë, super sedani me nofkën "Red Pig" është rikthyer, megjithëse virtualisht.
Së fundmi është zbuluar një version sekret i modernizuar i përbindëshit me motor V8.
Gorden Wagener, i cili u largua nga kompania në fund të muajit të kaluar pasi kaloi 29 vjet te Mercedes, ka zbuluar vizionin e tij për një Red Pig modern në një seri imazhesh të publikuara.
Vlen të përmendet se Red Pig në të vërtetë nuk ekziston më.
E ndërtuar mbi një W109 S-Class të dëmtuar, vetura e garave me 422 kuaj fuqi dhe motori i saj masiv 6.8 litra u ble më vonë nga Matra, një konglomerat industrial francez i shuar prej kohësh.
Kjo kishte kuptim, duke pasur parasysh se 300 SEL ishte vetura më e shpejtë gjermane e prodhimit në atë kohë dhe një nga automjetet më të shpejta me katër dyer në botë. /Telegrafi/