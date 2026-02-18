"Mendova që ishte ujk" - skiatoret bëjnë humor me atë që iu ndodhi gjatë garës
Olimpiada Dimërore në Itali ka ofruar si zakonisht emocione të jashtëzakonshme dhe momente të papritura, por këtë herë, një mysafir i pazakontë katërkëndësh solli argëtim dhe shqetësim të vogël gjatë garës së ekipit të femrave në skitë e gjatë.
Ngjarja ndodhi gjatë kualifikimeve për garën e skive cross-country në Tesero, kur një qeni me pamje ujku u fut në pistë dhe filloi të ndjekë disa nga konkurrentet. Pamjet treguan kafshën tejet të entuziazmuar, e cila duket se ndiqte kamerën, por më vonë i shikoi edhe dy skitarë që kalonin aty pranë dhe i ndoqi ata, duke shkaktuar humor tek spektatorët.
Disa nga skitarët reaguan me humor ndaj pranishmërisë së qenit. Jonna Sundling, që përfundoi si kualifikuesja më e mirë, tha se e konsideroi “të këndshëm”, ndërsa rivalja e saj, Astrid Oyre Slind nga Norvegjia, shënoi me humor: “Një qeni është problemi im më i vogël, një suedez është problemi më i madh”.
Megjithatë, disa skitarë u frikësuan nga kafsha. Tena Hadzic nga Kroacia tha se kishte menduar fillimisht se ishte një ujk dhe se ishte e shqetësuar që mund të kafshohej. Ajo shtoi se ndërhyrja e qenit mund të ishte shumë e rrezikshme nëse ndodhte gjatë një finale, ku shpallen medaljet.
Ndërsa Konstantina Charalampidou nga Greqia e përshkroi situatën më pozitivisht, duke thënë se qeni ishte i sjellshëm dhe e bëri të harrojë për garën.
Eksperti i skive cross-country, Fredrik Aukland, tha se ndërhyrja e qenit “mund të ishte një katastrofë”.
Pas garës, u zbulua se qeni ishte 2-vjeçar dhe quhet Nazgul, një qen prej racës "Czech wolfhound", që kishte ikur nga shtëpia e tij. Pronari i tij tha se Nazgul është shumë i dashur, këmbëngulës, i shoqërueshëm dhe nuk dëmton njerëzit. Emri i tij është frymëzuar nga ringwraiths në “Lord of the Rings”.
Omega, kompania që regjistron kohët në gara, madje regjistroi një photofinish kur Nazgul “kaloi linjën e finishit”.
Ky nuk është incidenti i parë i qenve këtë vit në Olimpiadën Dimërore, pasi një tjetër qeni u pa duke u argëtuar në pistë gjatë garës së skive zbritëse, ndërsa disa qenie të tjera shfaqen në anësore, duke veshur edhe fanella të ekipeve kombëtare, si Team USA.
Ngjarjet e tilla kanë sjellë buzëqeshje tek spektatorët dhe lojtarët, duke i shtuar pak humor dhe papritur në një eveniment të rëndësishëm sportiv. /Telegrafi/