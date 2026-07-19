Melanian në njërën anë, Infantinon në tjetrën – Trump ndjek finalen e Botërorit nga tribuna VIP
Presidenti amerikan, Donald Trump, u pa në stadiumin e New York/New Jersey për finalen e Kupës së Botës midis Spanjës dhe Argjentinës.
Trump qëndronte midis zonjës së parë Melania Trump dhe presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino.
Prezantuesi i Kupës së Botës në Fox tha se paraqitja e Trumpit në finale është 'argëtuese dhe unike' pavarësisht reagimeve të mundshme.
Lionel Messi dhe Argjentina shpresojnë të ruajnë titullin si skuadra më e mirë në botë, pasi mposhtën Francën në Katar në vitin 2022.
Për Spanjën, kjo është vetëm finalja e dytë e Kupës së Botës në histori, por në vitin 2010 ishte një festë fitoreje.
Tani, kjo skuadër me Lamine Yamal, shpreson se është radha e tyre për të ngritur trofeun. /Telegrafi/
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