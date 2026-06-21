Mediat britanike: Kryeministri Keir Starmer do të japë dorëheqjen të hënën
Kryeministri britanik Keir Starmer pritet të japë dorëheqjen të hënën dhe të njoftojë një afat kohor për largimin e tij, raportoi “Observer”, ndërsa një burim qeveritar ka theksuar se ai mbetet i fokusuar në detyrat e tij qeveritare.
Sipas raportimit, pozita e Starmer është dobësuar ndjeshëm muajt e fundit dhe është përkeqësuar më tej pas zhvillimeve të së premtes, kur rivali i tij Andy Burnham fitoi një vend në parlament që do t’i hapte rrugën një gare të mundshme për drejtimin e Partisë Laburiste.
Gazeta shkruan se Starmer ka diskutuar mundësinë e dorëheqjes me këshilltarët, ministrat e kabinetit, donatorët dhe përfaqësues të sindikatave, si edhe me familjen e tij në Chequers, përpara se të merret një vendim përfundimtar.
Megjithatë, burime brenda qeverisë thonë se ai vazhdon të kryejë detyrat e tij dhe nuk ka konfirmuar largimin.
Sipas raportimeve, një numër i madh deputetësh të Partisë Laburiste kanë kërkuar publikisht dorëheqjen e tij ose vendosjen e një afati të qartë për largim, ndërsa situata e brendshme në parti mbetet e tensionuar pas një periudhe të gjatë pakënaqësie politike dhe rënieje të mbështetjes publike. /Telegrafi/