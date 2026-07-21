Fluturime në Lindjen e Mesme: Air France pezullon linjat për në Riad, Dubai dhe Bejrut
Air France ka konfirmuar se ka pezulluar fluturimet për në Riad, Dubai dhe Bejrut për shkak të situatës aktuale të sigurisë në Lindjen e Mesme.
Në një deklaratë të postuar në faqen e saj të internetit më 20 korrik, Air France tha se po "monitoron situatën" në Lindjen e Afërt dhe të Mesme "në kohë reale" dhe ka pezulluar linjat për shkak të "kufizimeve që mund të ndikojnë në hapësira të caktuara ajrore".
Kompania ajrore tani ka pezulluar fluturimet për në dhe nga Riadi në Arabinë Saudite deri më 24 korrik, ndërsa fluturimet për në dhe nga Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, janë pezulluar deri më 27 korrik.
Ajo gjithashtu ka zgjatur pezullimin e fluturimeve për në dhe nga kryeqyteti i Libanit, Bejrut, deri më 2 gusht, transmeton Telegrafi.
"Rifillimi i operacioneve do të mbetet subjekt i një vlerësimi të situatës së sigurisë në terren, e cila është shumë fluide", tha Air France.
"Kompania monitoron vazhdimisht situatën gjeopolitike në zhvillim në territoret e shërbyera dhe të mbuluara nga avionët e saj në mënyrë që të sigurojë nivelin më të lartë të sigurisë dhe mbrojtjes së fluturimit", u theksua ndër tjera.
Në Buletinin e saj të fundit të Informacionit për Zonat e Konfliktit (CZIB) të lëshuar më 14 korrik, Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian (EASA) këshilloi linjat ajrore të shmangin hapësirën ajrore të Katarit, Bahreinit, Kuvajtit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe Gjirin e Omanit. Statusi mbetet aktiv deri më 29 korrik.
Siç është raportuar më parë në Euronews Travel, shumë transportues kanë caktuar datat e rifillimit të fluturimeve për në fund të tetorit. Disa transportues kanë planifikuar që shërbimet e tyre të rifillojnë rreth datës 24 ose 25 tetor, që përkon me fillimin e orarit dimëror të industrisë së aviacionit në veri.
KLM ka rregulluar orarin e fluturimeve dhe po "monitoron nga afër zhvillimet" në Lindjen e Mesme. Aktualisht, KLM nuk po fluturon nëpër hapësirën ajrore të Iranit, Irakut dhe Izraelit, as mbi disa vende në rajonin e Gjirit.
Fluturimet për në dhe nga Dammam dhe Riad në Arabinë Saudite janë pezulluar deri më 23 gusht, si dhe fluturimet për në dhe nga Dubai. KLM ka thënë gjithashtu se disa fluturime për në, nga ose nëpërmjet Bejrutit "mund të ndërpriten" deri më 16 gusht.
Kompania ajrore më e madhe greke, Aegean Airlines, ka anuluar fluturimet për në Dubai deri më 31 gusht dhe fluturimet për në Erbil dhe Bagdad deri më 30 shtator.
Singapore Airlines më parë kishte pezulluar fluturimet për në Dubai deri më 2 gusht dhe tani e ka zgjatur pezullimin deri më 24 tetor. Dega me kosto të ulët e Singaporit, Scoot, ka konfirmuar gjithashtu se fluturimet për në dhe nga Xheda në Arabinë Saudite do të anulohen deri më 8 gusht.
Philipine Airlines rifilloi fluturimet midis Manilës dhe Dohas më 1 korrik, por shërbimet midis Manilës dhe Dubait mbeten të pezulluara deri më 2 tetor.
British Airways ka shtyrë rifillimin e disa linjave të Lindjes së Mesme. Fluturimet për në Dubai, Tel Aviv, Bahrein dhe Aman janë pezulluar deri më 25 tetor, ndërsa shërbimet për në Doha janë planifikuar të rifillojnë më 1 gusht dhe për në Riad më 8 gusht.
Fluturimet e Air Canada për në dhe nga Dubai dhe Tel Avivi mbeten të anuluara deri më 24 tetor përfshirë.
Fluturimet e pasagjerëve të Cathay Pacific për në Dubai do të rifillojnë më 25 tetor dhe Riad më 26 tetor, pasi më parë ishin planifikuar të rifillonin më 1 shtator. Kompania ajrore letoneze airBaltic ka anuluar fluturimet për në Dubai deri më 24 tetor.
Grupi Lufthansa vazhdon të operojë një rrjet të reduktuar në të gjithë Lindjen e Mesme. SWISS ka shtyrë rifillimin e fluturimeve për në Tel Aviv deri në gusht, ndërsa Brussels Airlines ka pezulluar shërbimet e saj për në Tel Aviv deri më 24 tetor.
Fluturimet e Lufthansa dhe SWISS për në Dubai mbeten të pezulluara deri më 13 shtator. Në të gjithë grupin, shërbimet për në Abu Dhabi, Aman, Bejrut, Dammam, Erbil, Muscat, Riad dhe Teheran mbeten të pezulluara deri më 24 tetor. /Telegrafi/