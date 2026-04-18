Me vetëm dy pjesë, Michelle Obama krijon pamjen perfekte për pranverë
Ish-zonja e parë u shfaq në Los Angeles me një kombinim të thjeshtë, por shumë elegant, duke dëshmuar se bluza e bardhë dhe fundi i mëndafshtë mbeten zgjedhje ideale për ditët e ngrohta
Michelle Obama u largua nga selia e CNN në Los Angeles e veshur në mënyrë perfekte për temperaturat e buta pranverore: me një bluzë të bardhë të thjeshtë dhe një fund të zi të rrjedhshëm nga Tory Burch.
Fundi deri nën gju, i zbukuruar me një buqetë të madhe lulesh shumëngjyrëshe, sillte frymëzim nga goblenët e viteve 1930 dhe i jepte pamjes një prekje artistike e luksoze.
Edhe pse kombinimi bluzë e thjeshtë dhe fund i rrjedhshëm lidhet shpesh me minimalizmin e viteve ’90, Obama e solli atë në kohën moderne përmes aksesorëve të zgjedhur me kujdes. Ajo mbante këpucë të hapura nga pas me majë të mprehtë në ngjyrë kafe të errët, një çantë dore nga Etro dhe syze të mëdha me kornizë ari nga Gucci, transmeton Telegrafi.
Sa i përket bizhuterive, zgjodhi një varëse të vetme dhe disa byzylykë të vendosur së bashku, duke e kompletuar paraqitjen me elegancë të qetë.
Me këtë formulë të thjeshtë pranverore, Michelle Obama rikujton se kombinimi i bluzës së bardhë me fund elegant mund të vishet edhe për ambiente më profesionale. Me ndryshimin e disa detajeve, e njëjta veshje mund të kalojë lehtësisht nga ora 09:00 e mëngjesit deri në mbrëmje. /Telegrafi/