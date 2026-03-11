Me sa vite burg dhe sa euro mund të dënohet Gjesti për veprat që rëndojnë mbi të?
Ndalimi i reperit nga Peja, Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, në mes të Prishtinë nën dyshimin për armëmbajtje pa leje ka ngritur një pyetje të madhe te publiku: çfarë rrezikon realisht artisti pas këtij incidenti?
Nëse i referohemi Kodi Penal i Republikës së Kosovës, vepra për të cilën ai po mbahet në ndalim policor prej 48 orësh parashikon sanksione të qarta ligjore. Për mbajtjen në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ligji parasheh dy skenarë kryesorë.
Skenari i parë është një gjobë që mund të arrijë deri në 7,500 euro, ndërsa skenari i dytë është dënimi me burgim që mund të shkojë deri në pesë vjet. Megjithatë, ndonëse këto masa duken të rënda në letër, praktika gjyqësore në Kosovë shpesh tregon një qasje më të butë.
Foto: Gjesti/Instagram
Në shumë raste të armëmbajtjes së thjeshtë - kur arma nuk është përdorur për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale dhe nuk ka rrethana rënduese - gjykatat zakonisht vendosin dënime me gjobë ose dënime me kusht.
Ndërkohë, masa e ndalimit prej 48 orësh që po kalon aktualisht këngëtari konsiderohet një procedurë standarde hetimore. Kjo periudhë i jep kohë Prokuroria e Shtetit që, në bashkëpunim me Policia e Kosovës, të vlerësojë provat dhe rrethanat e rastit për të vendosur nëse çështja do të shkojë në procedurë të rregullt gjyqësore apo nëse do të ndërmerren masa të tjera.
Tashmë mbetet të shihet nëse Gjesti do t’ia hedhë vetëm me një gjobë të majme dhe një paralajmërim ligjor, apo nëse rasti do të kërkojë një proces më të gjatë në sistemin e drejtësisë. Sytë e publikut mbeten të drejtuar te vendimi që pritet pas skadimit të afatit të ndalimit. /Telegrafi/