Më i përgjakshëm se Stalingradi: Numri i viktimave në luftën e Rusisë kundër Ukrainës arrin në 2 milionë
Vendimi i Rusisë për të nisur një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës i ka kushtuar vendit rreth 450,000 jetë, sipas një studimi të ri që vlerëson se numri i përgjithshëm i viktimave të luftës ka tejkaluar 2 milionë.
Hulumtimi nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) vlerëson se Rusia ka pësuar 1.4 milionë viktima, duke përfshirë ushtarë të vrarë, të plagosur dhe të zhdukur - një numër marramendës që arrin në afërsisht 1% të popullsisë së vendit, transmeton Telegrafi.
Humbjet nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë në të gjithë Rusinë, me zonat më të varfra dhe pakicat etnike që vuajnë nivele dukshëm më të larta të viktimave.
Historitë e popullatave mashkullore të fshatrave të vegjël të largët që praktikisht janë zhdukur po bëhen më të zakonshme në mediat opozitare ruse. Dhe sipas studimit, Rusia aktualisht nuk është në gjendje të rekrutojë trupa të reja me të njëjtin ritëm me të cilin po i humb ato.
"Këto norma janë të habitshme", thanë Seth G. Jones dhe Riley McCabe, autorët e studimit, transmeton Telegrafi.
“Vdekjet ruse në Ukrainë janë më shumë se katër herë më të mëdha se të gjitha viktimat amerikane në të gjitha luftërat e kombinuara që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe më shumë se nëntë herë më të mëdha se të gjitha viktimat sovjetike dhe ruse në të gjitha luftërat e kombinuara që nga Lufta e Dytë Botërore”, shtoi ai.
Ndërkohë, Ukraina vlerësohet të ketë përjetuar midis 525,000 dhe 625,000 viktima, duke përfshirë 125,000 dhe 150,000 viktima.
As Rusia dhe as Ukraina nuk publikojnë të dhëna zyrtare për viktimat, por shifrat e fundit të CSIS janë përgjithësisht në përputhje me vlerësimet perëndimore.
Jones dhe McCabe thanë se për sa i përket viktimave, lufta po bëhet shumë më e kushtueshme për Rusinë sesa për Ukrainën. Ata thanë se shkalla e viktimave ka të ngjarë të jetë rritur në gati tetë me një në gjysmën e parë të këtij viti, që do të thotë se për çdo ushtar ukrainas të vrarë, të plagosur ose të zhdukur, ka tetë viktima ruse.
Për pjesën më të madhe të luftës, shkalla ishte midis dy deri në tre viktima ruse dhe një humbjeje ukrainase.
Jones dhe McCabe thanë se rritja e fundit i detyrohet përparimeve të Kievit në programin e tij të dronëve, veçanërisht aftësisë së tij për të zgjeruar shumë "zonën e vrasjes" - zona përreth vijave të frontit që është aq e mbushur me dronë saqë e bën pothuajse të pamundur hyrjen e trupave ruse.
"Strategjia e mbrojtjes në thellësi e Ukrainës ka qenë efektive në vrasjen dhe plagosjen e ushtarëve rusë, si dhe në kufizimin e manovrave ruse", thanë ata.
Megjithatë, ata thanë se ka arsye të tjera pse Rusia po vuan kaq shumë, duke përfshirë "strategjinë e rraskapitjes së Rusisë, dështimin e saj për të kryer në mënyrë efektive luftë të kombinuar dhe të përbashkët, taktikat dhe trajnimin e saj të dobët, korrupsionin dhe moralin e ulët".
Cilado qofshin arsyet, të dhënat pikturojnë një pamje të tmerrshme: me dy milionë viktima totale, lufta në Ukrainë tani ka të ngjarë ta ketë tejkaluar betejën e Stalingradit, e konsideruar gjerësisht si konflikti më i përgjakshëm në histori. /Telegrafi/