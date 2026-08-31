Me bikini dhe pamje elegante, Lila Moss mahnit në Formentera dhe sjell në vëmendje nënën e saj, Kate
Lila Moss tërhoqi vëmendjen gjatë pushimeve në Formentera, ku u shfaq në plazh me një bikini të zezë dhe një pamje që u kujtoi të gjithëve nënën e saj, supermodelen Kate Moss.
23-vjeçarja u fotografua duke shijuar ditën në bregdet së bashku me Bella Broekman-Tilbury, mbesën e manjatës së bukurisë Charlotte Tilbury.
Lila kishte zgjedhur një bikini të thjeshtë, me pjesën e sipërme trekëndëshe dhe një fund të ulët me lidhëse në ije, shkruan DailyMail.
Veshja e saj ishte shumë e ngjashme me një bikini me dy pjesë që Kate Moss kishte veshur gjatë pushimeve në Tulum në shkurt të këtij viti, duke bërë që ngjashmëria mes nënës dhe vajzës të binte edhe më shumë në sy.
Lila nuk është e vetmja që po ndjek gjurmët e familjes në botën e modës dhe bukurisë. Edhe Bella është e përfshirë në industrinë e bukurisë, pasi ka punuar në ekipin e marketingut të markës së tezes së saj, Charlotte Tilbury.
Më herët këtë muaj, Lila kishte qenë sërish në Formentera me nënën e saj 52-vjeçare dhe shoqen e ngushtë të Kate, Rose Ferguson, e cila është gjithashtu kumbara e saj.
Lila ka ndjekur prej vitesh hapat e Kate në modeling. Ajo bëri debutimin në pasarelë në vitin 2020, kur hapi dhe mbylli sfilatën e Miu Miu për koleksionin Pranverë/Verë 2021. /Telegrafi/