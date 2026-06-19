Mbytet një 62-vjeçar në liqenin e Viroit në Gjirokastër
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Gjirokastër, ku një 62-vjeçar ka humbur jetën pasi është mbytur në liqenin e Viroit.
Bëhet e ditur se viktima është B.K, i cili punonte si roje në parkun e Viroit.
Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta dhe po hetohen nga autoritetet.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e mbytjes së tij.
Gjirokastër/Informacion paraprak
Rreth orës 17:30, në liqenin e Viroit, është gjetur i pajetë, dyshohet i mbytur në liqen, shtetasi B. K., 62 vjeç, banues në Gjirokastër, me detyrë roje në ambientet e zonës së Viroit, pranë Agjencisë së Shërbimeve Komunitare dhe Utilitare, në bashkinë Gjirokastër.
Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune.
Grupi hetimor po punon për dokumentimin e plotë me prova ligjore të rrethanave të ngjarjes.