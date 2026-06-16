Mbytet një 20-vjeçar në ujërat e Liqenit të Ohrit
Një 20-vjeçar nga Struga humbi jetën pasi u mbyt derisa ishte me anije me pedale në Liqenin e Ohrit. Sipas MPB, trupi i tij u dorëzua për autopsi me urdhër të prokurorit publik.
Njëzetvjeçari S.S. vdiq në Qendrën Mjekësore në Strugë, pasi më parë ishte nxjerrë nga ujërat e Liqenit të Ohrit në "plazhin mashkullor".
Sipas informacioneve nga policia, ai po pedalonte në liqen.
"Ai u dërgua në Qendrën Mjekësore Strugë për ndihmë mjekësore dhe vdiq në orën 16:05. Një mjek e konstatoi vdekjen dhe me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit u dorëzua për autopsi", njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.
Inspektim u krye nga një ekip inspektimi nga Departamenti i Policisë së Strugës.
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