Mbyllet segmenti nga Rrethi i Flamurit deri te Rrethi i Spitalit, komuna njofton për punime
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se, për shkak të zhvillimit të punimeve infrastrukturore, do të mbyllet përkohësisht për qarkullim një segment i rrugës “Fehmi Lladrovci”.
Sipas njoftimit, mbyllja do të jetë në fuqi nga 10 deri më 18 korrik 2026 dhe përfshin segmentin nga Rrethi i Flamurit deri te Rrethi i Spitalit.
Tutje bëhet e ditur se gjatë kësaj periudhe, trafiku do të menaxhohet dhe ridrejtohet sipas sinjalizimit të përkohshëm të vendosur në terren, ndërsa qarkullimi i këmbësorëve do të mbetet i mundësuar.
Mes tjerash, komuna u ka bërë thirrje qytetarëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të tregojnë mirëkuptim dhe të planifikojnë lëvizjet e tyre duke shfrytëzuar rrugë alternative deri në përfundimin e punimeve.
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