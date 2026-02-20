Mbyllet me dhunë tubimi opozitar në Shqipëri
Lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, doli para selisë së PD-së për një deklaratë për mediat pas protestës së 20 shkurtit, e cila u zhvillua para Kryeministrisë dhe u përshkallëzua në fund për shkak të përdorimit të molotovëve dhe fishekzjarreve nga protestuesit, si dhe reagimit të forcave policore me gaz lotsjellës, ujë dhe bomba zhurmuese.
Berisha akuzoi se gaz lotsjellës është hedhur dhe edhe brenda oborrit të selisë së PD-së dhe iu drejtua kryeministrit Edi Rama me një paralajmërim se në rast se guxon të sulmojë sërish këtë seli, gjurmë nuk do të gjejë te selia e tij.
Tirana në tym! Përplasje mes protestuesve dhe policisë, çfarë dimë deri tani për protestën e opozitës
“Sot, përshkallëzimi i Edi Ramës kundër opozitës ka qenë i paprecedent. Persona me uniformë hodhën bomba tymuese dhe bombula gazi në territorin e Partisë Demokratike. Edi Rama ka ndërmarrë një akt të pashembullt, duke sulmuar selinë e partisë së PD-së, në shenjë hakmarrjeje ndaj kryengritësve paqësorë. I jap fjalën e nderit se, në rast se guxon të sulmojë sërish këtë seli, gjurmë nuk do të gjejë te selia e tij. Për ne,është një mundim i madh të përmbajmë tensionet dhe sulmet e qytetarëve ndaj selive të krimit, por ata janë të gatshëm në çdo moment për të kundërvepruar ndaj veprimeve të tilla të paligjshme. Ne jemi paqësorë, por nuk tolerojmë sulmin ndaj selisë së Partisë Demokratike. Jemi të gatshëm, nga mëngjesi deri në mesnatë, të përgjigjemi ashtu siç e meriton çdo akt i tillë”, tha Berisha.
Në përmbyllje të fjalës së tij, kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, paralajmëroi organizimin e një tjetër proteste kombëtare, që sipas tij “do të jetë më e madhja”.
Ai falënderoi protestuesit, duke i cilësuar si guximtarë që, sipas tij, mposhtën “të keqen e madhe, regjimin e Edi Ramës”.
“U them para jush, o të mjerë, koha juaj ka marrë fund. Tani është koha e qytetarëve, guximit qytetar dhe përgjegjësisë së tyre. Unë e di se ju si luftëtarë të paepur prisni me padurim aktin e radhës të kryengritjes sonë paqësore. Do t’ua njoftojmë shumë shpejt, do të jetë kombëtar, do të jetë më i fuqishmi. Edhe një herë mirënjohje pa kufij për ju, përgëzime guximtarë që mposhtët në sheshet dhe rrugët e Tiranës të keqen e madhe, regjimin e Edi Ramës”, u shpreh ai.