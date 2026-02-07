Mbushën veturën me derivate duke paguar me para false, Policia arreston tre të dyshuarit
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të falsifikimit të parasë dhe posedimit të substancave narkotike.
Rasti ka ndodhur në fshatin Prelez i Jerlive në Ferizaj, të premten, më 6 shkurt në ora 20:30.
“Janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj (njëri kosovar dhe dy të tjerët palestinez), pasi që të njëjtit, te një pompë e derivateve kanë furnizuar veturën e tyre duke paguar me 20€ para që dyshohet të jenë të falsifikuara”, thuhet në raport.
Gjatë kontrollit te të njëjtit janë gjetur dhe konfiskuar: një sasi substancë e dyshuar narkotike, dy mullinj dhe kartëmonedha që dyshohet të jenë të falsifikuara.
Me vendim të prokurorit tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Rasti po hetohet. /Telegrafi/
