Mbulesa inteligjente - jastëk i zgjuar që zbulon rreziqet gjatë gjumit
Mbulesa inteligjente për jastëk përdor vibrime për të paralajmëruar përdoruesit e shurdhër për rreziqe gjatë natës.
Bëhet fjalë për një zgjidhje inovative që është dizajnuar për të rritur sigurinë e personave me dëmtime në dëgjim gjatë gjumit.
Mbulesa inteligjente është e pajisur me sensorë që mund të zbulojnë situata të caktuara ose sinjale rreziku në mjedis.
Kur aktivizohet një alarm ose një kërcënim i mundshëm, sistemi përdor vibrime për të zgjuar ose paralajmëruar përdoruesin.
Në këtë mënyrë, pajisja mundëson reagim më të shpejtë në situata emergjente, edhe kur personi nuk mund të dëgjojë tingujt.
Kjo teknologji konsiderohet një hap i rëndësishëm në përmirësimin e qasjes dhe sigurisë për personat me aftësi të kufizuara. /Telegrafi/
