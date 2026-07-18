Mbi 5 mijë të vdekur nga tërmetet në Venezuelë, vendi nis përpjekjet për rindërtim
Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez njoftoi se dy tërmetet që goditën Venezuelën muajin e kaluar vranë më shumë se 5,000 njerëz.
Autoritetet gjithashtu shtuan se kishin siguruar qindra miliona dollarë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, FMN për rindërtim.
Tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ndodhën vetëm me një minutë larg më 24 qershor, duke shkatërruar pjesën më të madhe të shtetit bregdetar të La Guaira, i vendosur në veri të Karakasit.
Numri i të lëndurarve mbetet i pandryshuar në 16,740, ndërsa shumica e tyre tashmë janë liruar nga spitalet.
Presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez njoftoi se vendi kishte përdorur 346 milionë dollarë nga FMN-ja për të riparuar dëmet e shkaktuara nga tërmetet.
Drejtoresha Menaxhuese e FMN-së, Kristalina Georgieva, konfirmoi shpërndarjen e fondeve, duke deklaruar se organizata ka punuar me partnerë kyç për të ndihmuar Venezuelën të ketë akses në burimet e veta në Fond për nevoja urgjente humanitare.
Rreth 20,000 njerëz, të cilët humbën shtëpitë e tyre për shkak të tërmeteve, aktualisht jetojnë në kampe të mbipopulluara, shumë prej të cilave nuk kanë furnizim të mjaftueshëm me ujë dhe ambiente themelore sanitare.
Venezuela ka 3.568 miliardë të Drejta Speciale të Tërheqjes (SDR), ekuivalente me rreth 5.1 miliardë dollarë, në FMN.
Këto fonde ishin të ngrira deri vonë sepse Fondi nuk e njihte Nicolas Maduron si president të vendit.
FMN-ja dhe Banka Botërore njoftuan në prill se po rifillonin marrëdhëniet e tyre me Venezuelën, pas rrëzimit të Nicolas Maduros nga Shtetet e Bashkuara nëpërmjet ndërhyrjes ushtarake në janar.
Marrëdhëniet e vendit me të dy organizatat kishin mbetur të ngrira që nga viti 2019. /Telegrafi/