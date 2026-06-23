Mbetën të vdekur tre persona, përfshirë të dyshuarin – zbulohen detaje rreth të shtënave me armë në Montreal të Kanadasë
Nga të shtënat me armë në mesditë në Montreal kanë gjetur vdekjen tre persona të hënën, përfshirë një oficer policie, një civil dhe personin e dyshuar të armatosur, duke shkaktuar nivele të rralla tronditjeje në të gjithë qytetin kanadez.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, gjakderdhja ndodhi në një lagje pjesërisht hebraike që përfshin tregje dhe restorante, dhe civili që ka qëlluar për vdekje është identifikuar si anëtar i komunitetit hebraik të Montrealit.
Por policia ka refuzuar të komentojë mbi motivin e personit të dyshuar.
Transmetuesi publik në gjuhën franceze Radio Canada tha se personi i armatosur ishte i lidhur me ideologjinë "incel".
Incel do të thotë "beqar i pavullnetshëm" dhe është i lidhur me burra heteroseksualë të shtyrë drejt ekstremizmit për shkak të paaftësisë së tyre të dukshme për të gjetur gra që duan të jenë partneret e tyre.
Shefi i policisë së Montrealit, Fady Dagher, tha se incidenti i së hënës ishte "një tragjedi, një makth".
Dagher tha se policia mori një telefonatë për një të shtënë aktive në lagjen Cote-des-Neiges të Montrealit rreth orës 11:30 të mëngjesit.
A #Montreal police officer was killed and another officer was wounded during a shootout with an armed suspect in the Côte-des-Neiges district. #Canada
A civilian was also injured, and police later shot and killed the suspect. pic.twitter.com/0cXzzTawjc
— Ian Collins (@Ian_Collins_03) June 22, 2026
Policia u përgjigj dhe pasoi një shkëmbim zjarri, me sulmuesin që qëlloi nga brenda një ndërtese me një armë të gjatë, u tha Dagher gazetarëve në vendngjarje.
E Frank Vogas i tha AFP-së se po blinte bojë në një dyqan në zonë kur shpërthyen të shtënat.
"E pashë policinë të hynte me forcë, të vinte nga kudo dhe të ngrenë armët e tyre", tha 71-vjeçari, duke shpjeguar se oficerët u thanë njerëzve në dyqan të qëndronin ulur në dysheme.
Banori i Cote-des-Neiges, Danny Wilk, i tha AFP-së se ai ishte dëshmitar i dhunës.
"Isha në rrugë pranë shtëpisë sime kur dëgjova një të shtënë, pastaj disa të tjera", tha ai, duke shtuar: "U përpoqa të strehohesha në picerinë aty pranë, dhe atëherë pashë të shtënësin, i cili dukej gati të qëllonte me armën e tij, i veshur me rroba ushtarake".
Wilk tha se e pa oficerin, të vdekur në tokë, përpara se autori i vrasjes të vritej nga policia.
Dagher konfirmoi se një oficer mashkull, i identifikuar më vonë si Mohamed Lamine Benredoune, u qëllua për vdekje.
Një tjetër oficere femër pësoi lëndime që nuk ishin kërcënuese për jetën.
Dagher konfirmoi gjithashtu se personi i armatosur ishte veshur me atë që dukej të ishte veshje ushtarake. /Telegrafi/