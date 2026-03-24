Mazda premton se do ta mbajë Miatën e ardhshme nën 1,00o kilogramë
Shumë bojë digjitale është derdhur rreth Miata-s së ardhshme, edhe pse nuk ka pasur asnjë foto spiune të roadster-it të ri.
Gjenerata e pestë ka të ngjarë të jetë ende disa vite larg, por kjo nuk e ka ndaluar Mazdën të diskutojë drejtimin që do të marrë kabrioleti i saj i dashur, transmeton Telegrafi.
Në një intervistë me median australiane, një drejtues i lartë i kompanisë i siguroi entuziastët se MX-5 nuk do ta tradhtojë trashëgiminë e tij si një makinë sportive e lehtë.
Duke folur me GoAuto, drejtori i përgjithshëm i shitjeve dhe marketingut global të Mazdës, Manabu Osuga, ndau një shifër magjike: "Mund t'ju them se ne po qëndrojmë me [dizajnin për] një makinë që do të jetë nën një ton peshë... duke përdorur 'strategjinë tonë gramatikore' siç bëmë me serinë aktuale. Me më pak se 1,000 kilogramë, do ta bënte Miata-n e ardhshme edhe më të lehtë se ND3 që është në shitje sot në Shtetet e Bashkuara”.
Në Amerikën e Veriut, makina aktuale peshon 1,073 kilogramë në formën e saj më të lehtë. Megjithatë, është edhe më i lehtë në disa rajone ku MX-5 ofrohet me një motor të vogël 1.5 litra.
Në fakt, në tregjet e BE-së, Mazda e shet roadster-in ekskluzivisht me motorin më të vogël. Fatkeqësisht, njësia 2.0 litra duhej të hiqej nga linja pasi nuk arriti të përmbushte rregulloret e emetimeve.
Osuga po i referohej modelit me çati të butë, pasi një version i mundshëm në të ardhmen RF me një çati të fortë që tërhiqet elektrikisht do të sillte në mënyrë të pashmangshme një penalitet në peshë.
Mazda e di se është e domosdoshme ta mbajë Miatën sa më të lehtë të jetë e mundur dhe rrjedhimisht po përjashton elektrifikimin, të paktën për momentin.
"Nuk do të them se nuk ka asnjë mundësi [për një version hibrid]. Por tani për tani, kjo teknologji është shumë e rëndë, dhe nëse e aplikojmë atë në MX-5, nuk do t'i kënaqim fansat tanë. Përfundimisht, në të ardhmen, nëse teknologjia është aty, atëherë do të mendojmë për të. Por në këtë moment, motori me djegie të brendshme është rruga [përpara]", shtoi ai.
Është një deklaratë interesante, duke pasur parasysh se si Mazda tashmë po përballet me probleme të pajtueshmërisë me Miata-n në tregjet e BE-së.
Motori 2.0 litra u zhduk nga kontinenti disa vjet më parë, por ndoshta njësia e ardhshme Skyactiv-Z do të bëjë të mundur instalimin përsëri të një motori më të madh.
I vendosur të prezantohet në modelin hibrid CX-5 në vitin 2027, do të jetë një motor me motor 2.5 litra i zhvilluar për t'u përputhur me Euro 7, i cili hyn në fuqi më vonë këtë vit. /Telegrafi/