Maresca injoron sërish yllin e Man Cityt në Ligën e Kampionëve – tifozë mendojnë se ai e 'urren' atë
Tifozët janë të bindur se Enzo Maresca e ka marrë tashmë vendimin përfundimtar për Rayan Ait-Nourin, pas fitores ndaj Portos të martën mbrëma.
Manchester City triumfoi 2-0 në kushte me shi në “Estadio do Dragao”, me Erling Haalandin që shënoi golin e tij të parë në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
Maresca bëri disa ndryshime në formacionin titullar, duke pasur parasysh derbin e ardhshëm të Manchesterit, por Ait-Nouri e nisi ndeshjen nga stoli dhe nuk u aktivizua për pjesën më të madhe të takimit.
Josko Gvardiol, i cili luajti si mbrojtës i majtë, mori një karton të verdhë në pjesën e parë dhe u zëvendësua pak pas pushimit.
Por, në vend që të aktivizonte Ait-Nourin, i cili shihet si zëvendësuesi i natyrshëm në atë pozicion, Maresca vendosi të fusë në lojë Abdukodir Khusanovin, duke e vendosur në një rol që zakonisht nuk e mbulon.
Nuk ishte hera e parë që Ait-Nouri lihej jashtë dhe tifozët arritën në përfundimin se Maresca nuk ka besim te mbrojtësi algjerian.
Ai u aktivizua vetëm në fund të ndeshjes, duke luajtur në krahun e majtë të sulmit, por Maresca nuk duket se i beson Ait-Nourit për ta mbajtur në fushë për një periudhë më të gjatë.
Një tifoz shkroi në X: “Khusanov po luan mbrojtës i majtë para Ait-Nourit. Po, Enzo Maresca e urren absolutisht, apo jo?”.
Një tjetër komentoi: “Maresca preferon të luajë me Khusanovin si mbrojtës i majtë sesa me Ait-Nourin. Kjo është poshtëruese”.
Ndërsa një tifoz i tretë shkroi: “Më vjen keq për Ait-Nourin. Maresca thjesht nuk ka vlerësim për të”.
Ait-Nouri nuk duket të jetë kandidat kryesor për një vend titullari në krahun e majtë të mbrojtjes. Edhe në fitoren e rehatshme ndaj Crystal Palace, Maresca vendosi t’i jepte debutimin Kayden Braithëaite në “Selhurst Park”, në vend që të aktivizonte algjerianin./Telegrafi/