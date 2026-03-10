Maratona e Los Anxhelosit vendoset me një të qindtën e sekondës!
Në renditjen e maratonave më të afërta në histori, Maratona e Los Anxhelosit, e cila filloi në vitin 1986 pas suksesit të Lojërave Olimpike, u ngjit në një nga vendet e para. Amerikani Nathan Martin, me një kohë prej 2:11:18, mundi kenianin Michael Kimani Kamau, i cili gjithashtu regjistroi të njëjtën kohë... por një të qindtën e sekondës më ngadalë.
‘Finish’-i i ngushtë në Santa Monica, ku përfundon gara, i ka tejkaluar të gjitha ‘finish’-et e mëparshme të para në maratona të mëdha të qyteteve, me përjashtim të Maratonës së Seviljes të këtij viti, e cila u vendos nga një fotofinish, duke parandaluar që diferenca të përcaktohet deri në të qindtat e sekondës.
Midis këtyre ‘finish’-eve janë Maratona e Tokios 2025, e vendosur nga tre të qindtat e sekondës me Simbu nga Tanzania që mori fitoren, dhe Maratona më e fundit e Qytetit të Nju Jorkut, e cila përfundoi gjithashtu në favor të kenianit Benson Kipruto me 0.16 sekonda - një diferencë e papërfillshme pas një gare që zgjat 42 kilometra e 195 metra.
Ky i Los Anxhelosit ishte një ‘finish’ dramatik në të cilin 36-vjeçari Martin përfundoi një rikthim në sekondën e fundit. Kamau, me një rekord personal prej 2:08:19 kur fitoi Maratonën e Shenzhenit në vitin 2023, ishte diferencuar, por nuk arriti të pinte lëngje gjatë garës dhe u rrëzua në tokë pas kalimit të vijës së fundit, duke pësuar një goditje të rëndë. Ai u transportua me barelë.
Fituesi, një mësues i edukimit fizik në një shkollë të mesme, ka një rekord personal prej 2:10:45, koha më e shpejtë e arritur ndonjëherë nga një afrikano-amerikan i lindur në Shtetet e Bashkuara.
Duke shtuar edhe më shumë fatkeqësinë e Kamaut, disa minuta para incidentit, keniani u ngatërrua me një nga motoçikletat që udhëhiqte garën dhe devijoi disa metra nga pista, një distancë që në fund rezultoi fatale për shanset e tij në garë.
Maratona u mbajt në kushte shumë të ftohta, me temperatura pak mbi zero gradë. Maratona, e cila fillon në stadiumin Dodger dhe shkon nga lindja në perëndim përgjatë qytetit, duke kaluar përgjatë Hollywood Boulevard në seksionin e saj të parë, ishte aq e vështirë sa organizatorët vendosën t'u jepnin medalje përfunduesve të garës të gjithë atyre që arrinin shifrën e 29 kilometrave. /Telegrafi/