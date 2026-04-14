Manxhuka reagon pas dënimit me burg: U çmontua ndikimi i Serbisë në veri
Zëdhënës i Lëvizjes Vetëvendosje, Arlind Manxhuka ka reaguar pas shqiptimit të dënimit ndaj tij me një vit e gjashtë muaj burgim, duke vazhduar të mbrojë qëndrimet e tij publike lidhur me situatën në veri të vendit.
Në reagimin e tij, Manxhuka ka theksuar se ndikimi i Serbisë në veriun e Kosovës është zvogëluar dhe se, sipas tij grupet kriminale që vepronin atje janë shpartalluar.
“Ajo që nuk u bë për mbi 20 vjet, u luftua dhe u çmontua për vetëm një mandat,” ka deklaruar ai, duke shtuar se ndryshimet në terren kanë prekur interesa të ndryshme.
Ai gjithashtu ka vlerësuar se pjesa e territorit që më herët është cilësuar si “Dhuratë e Rankoviqit” po transformohet dhe po integrohet më fuqishëm.
“Pjesa që nisi të cilësohej ‘Dhuratë e Rankoviqit’ po merr jetë si kurrë më parë si mrekulli e bukuri e Republikës së Kosovës. Përpara. Vazhdojmë”, ka shkruar Manxhuka.
Gjykata ka shpallur aktgjykimin ndaj deputetit Egzon Azemi dhe zëdhënësit të Lëvizjes Vetëvendosje, Arlind Manxhuka, duke i dënuar secilin me nga një vit e gjashtë muaj burgim për veprën penale “nxitje e përçarjes dhe mosdurimit”. /Telegrafi