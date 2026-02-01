Manipulimi me vota, nis intervistimi i të dyshuarve në veri dhe jug të Mitrovicës
Në stacioni Policorë Mitrovicë-Veri janë duke u bërë intervistime për shkak të dyshimit për manipulim të numërimit të votave në zgjedhjet e 28 dhjetor 2025.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin zëvendësdrejtori për rajonin e Veriut, Veton Elshani.
"Po që nga mëngjesi ka filluar intervistimi. Më shumë informacione, drejtohuni tek Prokuroria", tha Elshani.
Sipas njoftimit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë janë 43 persona që do të intervistohen për shkak të dyshimit për manipulim të votave në komunat e Leposaviq, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovicë Veri dhe Mitrovicë Jug.
Fillojnë hetimet për manipulim votash edhe në Mitrovicë, pritet intervistimi i 43 kryesuesve të QKN-ve
Ditëve të fundit, autoritetet në Kosovë kanë intervistuar qindra njerëz nëpër komuna të ndryshme, dhe kanë ndaluar dhjetëra, nën dyshimet e njëjta.
Përgjatë procesit të rinumërimit, votat për disa kandidatë ndryshuan – me raste deri në 6 mijë për një individ – ndërsa ato për partitë nuk u cenuan.
Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, çdo manipulim i qëllimshëm i votës apo rezultatit zgjedhor përbën vepër penale dhe dënohet me deri në pesë vjet burgim. /Telegrafi/