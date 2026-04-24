Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar dy persona të dyshuar për manipulim të provave.

Rasti ka ndodhur në rrugën “Rifat Berisha” në Ferizaj, më 22 prill/

“Lidhur me rastin më 23.04.2026 janë arrestuar dy të dyshuar kosovarë pasi të njëjtit kanë kryer veprën e lartcekur”, thuhet në raport.

Njësitet policore gjatë kontrollit si prova materiale kanë gjetur dhe konfiskuar: 778.3 gramë substancë e dyshuar narkotike të llojit marihuanë dhe një peshore digjitale.

Pas intervistimit dy të dyshuarit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

