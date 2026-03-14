Man City i thotë ‘lamtumirë’ përfundimisht titullit? Barazon në udhëtim ndaj West Hamit
Manchester City ka barazuar 1-1 në transfertë ndaj West Hamit, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 30-të të elitës së futbollit anglez, duke humbur dy pikë të rëndësishme në garën për titull.
Skuadra e drejtuar nga Pepijn Lijnders kaloi e para në epërsi në minutën e 31-të. Pas një aksioni të bukur, Omar Marmoush asistoi për Bernardo Silva, i cili vërejti portierin Mads Hermansen të dalë nga porta dhe me një goditje mjeshtërore e dërgoi topin në rrjetë për 1-0.
Megjithatë, reagimi i vendasve erdhi para përfundimit të pjesës së parë. Në minutën e 35-të, pas një goditjeje nga këndi të Jarrod Boëen, mbrojtësi Konstantinos Mavropanos kërceu më lart se të gjithë dhe me një goditje të fuqishme me kokë barazoi rezultatin në 1-1.
Në pjesën e dytë, Manchester City rriti presionin dhe krijoi disa raste të mira për gol. Erling Haaland në minutën e 61-të u gjend i vetëm në zonë, por portieri Hermansen reagoi në mënyrë fantastike për të ndalur goditjen e tij.
Into the second half ▶️
Follow live 🔗 https://t.co/ok7girGi0w pic.twitter.com/BP2Azqb1K9
— Manchester City (@ManCity) March 14, 2026
Pak minuta më vonë, edhe Matheus Nunes provoi nga afër, por sërish portieri i West Ham ishte në vendin e duhur.
Në minutën e 78-të, Rayan Cherki ishte shumë pranë golit të epërsisë për Cityn me një goditje të fortë, por Hermansen bëri një tjetër pritje spektakolare
. Edhe në minutën e 83-të, Tijjani Reijnders nga goditja e lirë detyroi portierin vendas të devijojë topin në traversë.
Pavarësisht dominimit dhe rasteve të shumta në pjesën e dytë, City nuk arriti të gjejë golin e fitores dhe ndeshja u mbyll me rezultatin 1-1.
Me këtë barazim, Manchester City mbetet në vendin e dytë në tabelën e Ligës Premier me 61 pikë, duke mbetur nëntë pikë prapa liderit Arsenal, që kryeson me 70 pikë pas 30 xhirove./Telegrafi/