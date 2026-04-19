Malisheva dhe Ballkani duan fitore, formacionet zyrtare
Malisheva takohet me Ballkanin në kuadër të xhiros së 29-të në stadiumin 'Liman Gegaj'.
Dy skuadrat duan vetëm tre pikët, në mënyrë që të vazhdojnë të mbesin në garë për objektivat e tyre.
Vendasit në këtë sfidë futen me trajnerin e ri Byllbyl Sokoli dhe duan ta nisin mbarë,derisa Ballkani kërkon fitore për të mbetur në garë për titull.
Formacionet zyrtare:
Malisheva: Avdyli, Pira, Kryeziu, Larsen, Vitija, Veliu, Ferati, Ndjigi II, Brruti, Assane, Zeka.
Ballkani: Iljazi, Smajli, Vokrri, Halili, Jashanica, Ismajlgeci, Diene, Giovanni, Tolaj, Kryeziu, Serebe. /Telegrafi/
