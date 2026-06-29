Maduro reagon nga burgu: Lutemi për viktimat e tërmetit në Venezuelë
Ish-presidenti i Venezuelës, i cili u kap nga forcat amerikane në janar, ka lëshuar një deklaratë nga qelia e tij e burgut në New York.
Në të, ai thotë se ai dhe gruaja e tij, Cilia Flores, e cila është gjithashtu e burgosur, "luten” për të prekurit nga tërmeti.
Ai shton se, ndërsa tërmetet e së mërkurës së kaluar mund të jenë "ndër më të dhimbshmet e përjetuara ndonjëherë, “ne duhet të jemi mirënjohës për reagimin e menjëhershëm dhe mbështetës nga popujt dhe qeveritë e botës".
Ndryshe, në janar, SHBA-të kryen sulme ndaj Venezuelës dhe rrëzuan udhëheqësin e saj të atëhershëm, Nicolas Maduro.
Përshkallëzimi dramatik pasoi muaj të tërë tensionesh në rritje.
Në orët e para të së shtunës, më 3 janar, shpërthime u dëgjuan në disa zona të Karakasit, ndërsa aeroplanët fluturuan mbi qytet.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha më pas se Maduro dhe gruaja e tij ishin “kapur”.
Maduro dhe Flores tani përballen me akuza në një gjykatë amerikane, të cilat ata i mohojnë të gjitha. /Telegrafi/