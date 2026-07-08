Macron: Do të vazhdojnë bisedimet për paqe mes SHBA-së dhe Iranit
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, deklaroi se bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të vazhdojnë gjatë periudhës 60-ditore të parashikuar për arritjen e një marrëveshjeje të përhershme paqeje.
Më herët, presidenti amerikan, Donald Trump kishte deklaruar se armëpushimi mes SHBA-së dhe Iranit ishte "përfunduar", shkruan skynews.
Armëpushimi ishte arritur pasi të dyja palët kishin rënë dakord për një memorandum mirëkuptimi, i cili parashihte një periudhë 60-ditore negociatash me synim arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare dhe afatgjatë për paqe.
Duke folur në samitin e NATO-s në Ankara, Macron tha se takimet mes përfaqësuesve amerikanë dhe iranianë do të vazhdojnë gjatë kësaj periudhe negociuese.
Sipas tij, sulmet hakmarrëse të Iranit ndaj bazave amerikane në rajonin e Gjirit kishin shkelur marrëveshjen e përkohshme të paqes.
Memorandumi ishte nënshkruar në mënyrë digjitale nga presidenti amerikan dhe presidenti iranian, Masoud Pezeshkian më 17 qershor. Kjo do të thotë se nga periudha 60-ditore e parashikuar për negociata kanë mbetur edhe 39 ditë për përpjekje të mëtejshme diplomatike. /Telegrafi/