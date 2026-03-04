Macja e zhdukur prej dy javësh gjendet e bllokuar brenda një muri në shtëpinë e pronarëve të saj
Një mace e zhdukur prej dy javësh është shpëtuar në mënyrë dramatike nga zjarrfikësit në Cork të Irlandës, pasi u gjet e bllokuar brenda një muri në shtëpinë e pronarëve të saj.
Sipas Cork City Fire Brigade, telefonata për ndihmë erdhi rreth orës 4 të mëngjesit, kur familjarët dëgjuan mjaullimat e maces që kërkonte ndihmë nga brenda murit.
Ekipet e emergjencës përdorën një kamerë termike për të përcaktuar saktësisht vendndodhjen e saj.
Pas identifikimit të pozicionit, zjarrfikësit hapën një vrimë në mur dhe arritën ta nxjerrin macen të sigurt.
“Jemi të lumtur të raportojmë se ajo u nxor pa lëndime dhe u ribashkua me pronarët e saj shumë të lehtësuar dhe të lumtur”, thuhej në njoftimin e tyre në rrjetet sociale. /Telegrafi/
