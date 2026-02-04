Macja e zhdukur prej 11 muajsh në Missouri ribashkohet me pronarin falë mikroçipit
Një mace e gjetur si endacake në Missouri u dërgua në kontrollin e kafshëve dhe u skanua për një mikroçip, gjë që zbuloi se ajo ishte një kafshë shtëpiake e zhdukur për 11 muaj.
Kontrolli i Kafshëve Raymore tha në mediat sociale se oficerët morën një mace endacake të raportuar nga një qytetar i shqetësuar në Raymore, transmeton Telegrafi.
"Njihuni me Harriet; ajo ishte e mikroçipuar dhe kishte qenë e zhdukur për 11 muaj. Për shkak se informacioni i mikroçipit të saj ishte i azhurnuar, ne ishim në gjendje të kontaktonim familjen e saj dhe ta ribashkonim atë me ta", thuhet në postim.
Zyrtarët shkruan se ribashkimi i Harriet me pronarët e saj shërben si një kujtesë për rëndësinë e vendosjes së mikroçipit në kafshët shtëpiake dhe mbajtjes së informacionit të azhurnuar.
"Një çip i thjeshtë mund të bëjë gjithë ndryshimin në sjelljen e një kafshe shtëpiake të humbur në shtëpi, edhe pas një kohe të gjatë larg", u tha ndër tjera në postim. /Telegrafi/