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Një shfaqje baleti në Turqi doli jashtë skenarit kur një mace u shfaq në skenë.

Videoja tregon macen duke ecur në skenë gjatë skenës kulminante menjëherë pas vdekjes së Romeos, në shfaqjen Romeo dhe Zhulieta.

Në pamje shfaqet macja e shtrirë pranë aktorit përpara se të ngrihet për të nuhatur kokën e tij dhe për të luajtur me flokët e tij.

Pastaj macja shkon te një tavolinë aty pranë në skenë për t'u shtrirë dhe “për të parë pjesën tjetër”. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

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