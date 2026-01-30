Luis Enrique pranë rinovimit me PSG-në, zbulohen detajet e kontratës së re
Luis Enrique ka qenë një zbulim i vërtetë te Paris Saint-Germain dhe ish-trajneri i Barcelonës tashmë është pranë zgjatjes së qëndrimit të tij te kampionët aktualë të Europës.
55-vjeçari u emërua trajner i PSG-së në verën e vitit 2023 dhe, në më pak se dy vite, i siguroi klubit francez titullin e parë në histori të Ligës së Kampionëve.
Edhe pse këtë sezon nuk kanë qenë aq dominues, ai ende gëzon një kredit të madh besimi, i cili pritet t’i shpërblehet së shpejti me një kontratë të re.
Sipas Sport, Luis Enrique, i cili ishte një nga figurat kryesore pas përpjekjeve të PSG-së për të transferuar Dro Fernandez nga Barcelona, ndodhet në fazat përfundimtare të arritjes së një marrëveshjeje për zgjatjen e kontratës me tre vite.
Kontrata aktuale e tij është e vlefshme deri në vitin 2027, ndërsa marrëveshja e re do ta mbajë atë në “Parc des Princes” deri në fund të sezonit 2029-2030.
Kohëzgjatja e kontratës së Luis Enrique do të përkojë me atë të drejtorit sportiv, Luis Campos, i cili gjithashtu është i lidhur me klubin deri në vitin 2030.
Dyshja ka bashkëpunuar me sukses gjatë 2.5 viteve të tyre në Paris dhe plani është që partneriteti të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme.
Si pjesë e kontratës së re, Luis Enrique do të ketë një klauzolë largimi.
Kjo do t’i lejojë atij të përfundojë aventurën e tij te PSG në momentin që ai e konsideron të nevojshëm, qoftë në vitin 2030 apo edhe më herët.
Duke marrë parasysh gjithçka që ka arritur në klub që nga ardhja e tij, çdo vendim mbi të ardhmen e tij do të jetë plotësisht në dorën e tij./Telegrafi/