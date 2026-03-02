LUCKY DAYS në Neptun Maqedoni – Ditë për blerës të lumtur!
Nga 02 deri më 05 mars 2026, Lucky Days në Neptun. Konsumatorët kanë një mundësi ekskluzive për të blerë me çmime jashtëzakonisht të favorshme, në një periudhë të kufizuar kohore!
Këto ditë i përkushtohen të gjithëve që preferojnë zgjedhje të zgjuara, cilësi të lartë dhe kursime të jashtëzakonshme gjatë blerjes së pajisjeve elektro-shtëpiake.
Në kuadër të Lucky Days, klientët do të kenë mundësinë të gjejnë zbritjet më të mëdha në një gamë të gjerë produktesh – nga pajisjet më të fundit teknologjike, TV dhe pajisje IT, deri te pajisjet e vogla dhe të mëdha shtëpiake nga marka të njohura botërore. Promocioni është krijuar me qëllim që t’u ofrojë blerësve vlerë maksimale për buxhetin e tyre, pa asnjë kompromis në cilësi.
Si lider në shitjen me pakicë të elektronikës në rajon dhe pjesë e BALFIN Group, Neptun investon vazhdimisht në përmirësimin e përvojës së konsumatorit, duke ofruar përfitime, kushte transparente dhe shërbim profesional. Lucky Days është edhe një dëshmi e përkushtimit të markës ndaj klientëve dhe nevojave të tyre reale.
Promocioni vlen në të gjitha dyqanet e Neptun, ndërsa sasitë janë të kufizuara. Prandaj, Lucky Days është koha ideale për blerje – kur fati, cilësia dhe zbritjet janë në të njëjtën anë.