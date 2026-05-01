LSM: Sot një numër i madh punëtorësh po vdesin në vendet e tyre të punës, kërkojmë rritjen e pagave
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë organizoi sot protestën e punëtorëve për 1 Majin, duke kërkuar rritje të pagës minimale dhe rritje të të gjitha pagave.
Nën moton “Luftojmë për paga, nuk lutemi”, qindra qytetarë u nisën nga selia e LSM-së, duke kaluar pranë Kuvendit dhe Lidhjes së Odave Ekonomike, deri në destinacionin përfundimtar, ndërtesën e Qeverisë.
Në fillim të marshimit, kryetari i SSM-së, Sllobodan Trendafilov, falënderoi të pranishmit, duke shtuar se disa nga punëtorët do t’i shikonin nga dritaret dhe do të prisnin që dikush tjetër t’u siguronte paga më të larta.
Sipas tij, sot në Maqedoni rreth 260.000 punëtorë jetojnë me një pagë më të vogël se 600 euro, dhe vetëm disa mijëra njerëz dolën për të protestuar më 1 maj.
“Ndoshta imazhi që është krijuar në këtë shoqëri është se duhet të nënshtrohemi dhe të nënshtrohemi, por nuk do ta bëjmë këtë. Rroftë 1 Maji, ne vazhdojmë me luftën dhe protestën ndaj Qeverisë”, tha Trendafilov.
Më pas, para ndërtesës së Qeverisë, Trendafilov dërgoi mesazhe të reja, duke theksuar se punëtorët sot nuk janë të mbrojtur mjaftueshëm në vendet e tyre të punës.
“Ne erdhëm t’u themi atyre se, ndërsa po nënshkruajnë marrëveshje kolektive nën presionin e sindikatave, falë protestave dhe grevave që organizuam së bashku, ata në të njëjtën kohë po luftojnë për të shfuqizuar një marrëveshje kolektive, e cila për një kategori punëtorësh do të thotë një pagë minimale, dhe në periudhën e ardhshme mund të thotë e njëjta gjë për të gjithë punëtorët.
Dje u theksua se paga minimale është planifikuar të jetë 500 euro deri në fund të mandatit të kësaj Qeverie. Ne po kërkojmë rritjen e saj. Ata kanë refuzuar ta rrisin atë për dy vjet, sepse nuk duan të rivendosin dinjitetin e punëtorëve.
Fatkeqësisht, një numër i madh punëtorësh po vdesin në vendet e tyre të punës sot. Ata nisen për në punë në mëngjes dhe nuk kthehen në mbrëmje, dhe askush nuk po bën asgjë për t'i mbrojtur ata", tha Trendafilov./Telegrafi/