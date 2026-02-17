LSM: Nëse nuk arrijmë marrëveshje për rritjen e pagës minimale deri në fund të shkurtit, do të pasojë një grevë e përgjithshme
Lidhja e Sindikatave kreu sot bllokadën e fundit nga tre të paralajmëruara të institucioneve të synuara. Ata kërkuan që Qeveria të propozojë ndryshime në Ligjin për Pagën Minimale që do ta rrisnin pagën minimale në 600 euro dhe të gjitha pagat e tjera me 100 euro.
LSM lë hapësirë për një marrëveshje deri në fund të shkurtit, dhe nëse nuk arrihet marrëveshje, në gjysmën e parë të marsit, ata shpallin një grevë të përgjithshme dhe protestë të punëtorëve. Deri atëherë, nuk përjashtohet mundësia e bllokadave të synuara në qytete të tjera të vendit.
"Nëse deri në fund të shkurtit nuk bien dakord dhe nuk diskutojnë rritjen e pagave minimale dhe të gjitha pagave të tjera, do të pasojë një grevë e përgjithshme, me një protestë të përgjithshme të punëtorëve gjatë orarit jo të punës, në të cilën do të ftohen të gjithë punëtorët. Ne do të sigurojmë transportin, në mënyrë që të mos ketë asnjë justifikim.
Kjo do të jetë në gjysmën e parë të marsit, sepse marsi është muaji kur duhet të përcaktohet paga minimale", tha kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov, i cili i paraqiti Qeverisë përfundimet e fundit të arritura nga Kryesia e SCM si një nga organet më të larta të sindikatës.