LSDM: Zgjedhja e Ristovit për kryetar të KKRE-së është një partizim për interesat e biznesit të OBRM-PDUKM-së
Deputeti i LSDM-së, Mile Talevski, akuzoi se zgjedhja e kryetarit të Komisionit Rregullator për Energjetik, Aco Ristov, i cili propozohet nga qeveria, është një tjetër shembull i qartë i partizimit të institucioneve dhe futjes së personelit të OBRM-PDUKM-së në organe të rëndësishme shtetërore, gjë që kërcënon interesat e qytetarëve.
"Sot jemi përsëri dëshmitarë se si një institucion kyç në shtet, në vend që të jetë i pavarur dhe të punojë për interesat e qytetarëve dhe shtetit, po bëhet një zyrë partiake e OBRM-PDUKM-së. Po marrim një tjetër komitet komunal të kësaj partie politike, i cili do të jetë pjesë e llogaritjeve të biznesit partiak-politik", tha Talevski.
Ai sqaroi se bëhet fjalë për zgjedhjen e kryetarit të një komisioni rregullator që vendos për jetën e qytetarëve përmes çmimeve të energjisë elektrike, karburantit, ujit dhe energjisë.
“Dhe pikërisht tani, kur ne dhe e gjithë bota po përballemi me pasiguri energjitike, në vend që të jetë një person tek i cili të gjithë qytetarët e këtij vendi do të kenë besim, një person që do të mbrojë interesat tona, OBRM-PDUKM, pa asnjë fije turpi, pa asnjë ndërgjegje dhe pa asnjë përgjegjësi, po propozon kuadrin më partiak në krye të këtij organi”, akuzoi Talevski.
Ai theksoi se KRRE duhet të jetë plotësisht i pavarur. Një organ që nuk ka të bëjë fare me partitë apo politikën, dhe kryetari i tij duhet të jetë një ekspert që nuk ka lidhje me funksione politike apo partiake.
“Në vend të kësaj, shumica qeverisëse po propozon Aco Ristov, një ish-kryetar komune nga OBRM-PDUKM në Radovish, i cili nuk mund të jetë një kuadër i OBRM-PDUKM-së, dhe këta kolegë këtu nuk kanë treguar asnjë fije turpi, asnjë fije përgjegjësie për atë që po i bëni shtetit dhe atë që po i bëni institucioneve”, tha Talevski.
Ai sqaroi se kryetari i propozuar është gjithashtu një biznesmen në sektorin e energjisë me një interes të drejtpërdrejtë në treg./Telegrafi/