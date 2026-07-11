LSDM: Shteti nxorri në shitje pronat e Gruevskit, por i njejti po e shijon luksin jashtë vendit dhe nuk sillet para organeve të drejtësisë
LSDM akuzoi se ndërsa qytetarët përballen me probleme ekonomike dhe të ardhura të ulëta, shteti po përpiqet përsëri të shesë një pjesë të pronës së sekuestruar të ish-kryeministrit Nikolla Gruevski.
Partia deklaron se prona në fjalë janë apartamente dhe prona me vlerë disa milionë euro, ndërsa Gruevski, sipas tyre, ka pasuri dhe prona shumë më të mëdha jashtë vendit.
"Ndërsa qytetarët po mbyten në borxhe dhe përballen me një pagë minimale prej 400 eurosh, shteti po përpiqet përsëri të shesë një pjesë të pronës së sekuestruar të Nikolla Gruevskit - njeriut që iku në Hungari dhe vazhdon të jetojë në luks atje, në vend që të vuajë dënimin e tij në Idrizovë. Kështu duket kur një organizatë kriminale është në pushtet. Apartamente dhe prona me vlerë disa milionë euro po shiten, ndërsa Gruevski dhe familja e tij kanë prona dhe asete me vlerë mbi 2 miliardë euro. Grupi i krimit të organizuar OBRM-PDUKM dhe Hristijan Mickoski si kreu i saj ende festojnë Gruevskin sot. Ata nuk kërkojnë ekstradimin e tij, as nuk e dënojnë politikën e tij të frikës dhe vjedhjes sistemike të shtetit. Për muaj të tërë, nuk ka pasur përgjigje në pyetjen nëse dokumentet për ekstradimin e tij janë dërguar. Në vend të kësaj, Mickoski vazhdon në gjurmët e mentorit të tij - ai mban orë të shtrenjta, blen aeroplanë qeveritarë dhe ruan kulturën e paprekshmërisë dhe pasurimit personal në shpinën e qytetarëve. Ne kujtojmë Mercedesin me vlerë 650,000 euro, syzet prej 60,000 eurosh dhe luksin me të cilin udhëtonte Gruevski. Sot e shohim të njëjtën gjë me..." Mickoski, vetëm në një version më të ri dhe më agresiv. Kjo nuk është e kaluara. Kjo është e tashmja e OBRM-PDUKM-së. Ndërsa populli lufton për të mbijetuar, kriminelët e së kaluarës dhe trashëgimtarët e tyre vazhdojnë të lëvizin lirshëm. Prona e Gruevskit në Maqedoni është vetëm një gjë e vogël. Shuma reale prej mbi dy miliardë eurosh është jashtë vendit. Në vend që Gruevski të ekstradohet dhe të mbahet përgjegjës për vitet e humbura të një brezi të tërë qytetarësh, duke konfiskuar atë pronë dhe ato para, Qeveria po shet vetëm disa apartamente. Kështu duket drejtësia me Mickoskin dhe bandën e tij. Populli nuk harron. Dhe nuk fal. Koha për llogaridhënie po vjen së shpejti. Koha për drejtësi po vjen së shpejti. Së shpejti shteti do t'u përkasë përsëri qytetarëve. Fronti i së Vërtetës dhe Drejtësisë do të sigurohet që jo vetëm Gruevski të mbahet përgjegjës, por edhe të gjithë studentët dhe vazhduesit e tij të punës së tij", thuhet në deklaratën e LSDM-së.