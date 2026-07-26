Ohri dhe Struga strehë nga i nxehti, turistët ankohen për çmimet
Shpëtimi i vetëm nga moti i nxehtë këtë verë janë plazhet në Strugë dhe Ohër. Gastronomët shpresojnë që moti i mirë dhe uji i ngrohtë i liqenit prej 24 gradësh do të sjellin edhe më shumë mysafirë në periudhën e ardhshme. Ata me të cilët biseduam thonë se ishin të lumtur që zgjodhën Strugën dhe Ohrin për pushimet e tyre.\
“Erdhëm nga Prishtina për pushime në Strugë. Do të qëndrojmë gjithsej 30 ditë. Struga është një qytet i bukur, siç thonë në maqedonisht, nuk ka tjetër si Struga. Vijmë çdo vit. Për shkak të natyrës, njerëzve, plazheve. Ndihemi si në shtëpi. Nuk qëndrojmë në hotele, por në akomodime private. Qyteti mund të ishte më i pastër, ashtu si edhe plazhet”, tha një turist.
“Kjo është një bukuri që nuk gjendet kudo. Nuk e di se si agjencitë turistike nuk tërheqin më shumë vizitorë.” A kishte më shumë mysafirë këtë fundjavë?” Ata vijnë e shkojnë në ato ditë dhe plazhi duket më mirë, ndërsa të dielave është më pak i mbushur me njerëz. Çmimet duhet të jenë më normale nga ç’janë”, tha një turist tjetër.
“Uji është i bukur, nuk mund të jetë më i bukur. Është i ngrohtë, shumë i ngrohtë. Ne jemi nga Shkupi, kemi pasur një apartament këtu, që nga koha e Jugosllavisë dhe gjithmonë qëndrojmë këtu gjatë gjithë verës”, u shpreh turisti.
Ndërkohë disa vizitorë ankohen për çmimet e larta.
“Nuk është vetëm në Ohër, shko në Shkup, është njësoj. Çmimet janë të larta kudo. Është normale që restorantet të jenë të shtrenjta, është vend turistik. Kudo që të shkosh në Evropë, çmimet në restorante janë më të shtrenjta. Por pagat e tyre janë të larta dhe ata mund të përballojnë të shkojnë në restorant. Këtu ulesh, 500 denarë është një porcion për të ngrënë, dhe dy kafe janë 300 denarë”, shprehet një turist.
Nga ana tjetër operatorët e varkave në Strugë ankohen se çdo verë numri i vizitorëve po ulet. Ata thonë se të dielave, plazhet janë pothuajse gjysmë të zbrazëta.
“Nuk është ashtu siç duhet të jetë. Njerëzit shkojnë në vende të tjera, si në Shqipëri, Turqi, Greqi, dhe shohim që disa mysafirë që vijnë çdo vit thonë se këtë vit nuk do të vijmë në Strugë dhe Ohër, do të shkojmë në vende të tjera. Ata ankohen edhe për çmimet, duke thënë se janë të larta. Plazhet janë pjesërisht të dobëta, mysafirët janë të varfër, restorantet gjithashtu. Gjatë ditës plazhet janë bosh. Nuk është si vitet e tjera, larg asaj”, deklaroiNenad Guçeski-operator i varkave.
Numri më i madh i pushuesve në Ohër dhe Strugë, si këtë vit, pritet të jetë para dhe pas festave të Ilindenit, kur janë planifikuar koncerte të shumta nga këngëtarë dhe grupe vendase dhe fqinje, përfshirë Rita Orën, e cila do të performojë në Ohër më 1 gusht./Alsat.mk.