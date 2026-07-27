LSDM: Qeveria merr hua nga kompanitë vendase për ta kthyer kredinë ndaj bankës kineze
Nga LSDM thonë se Qeveria mori hua para jo vetëm nga M-NAV, por edhe nga Lotaria dhe MEPSO për të shlyer kredinë ndaj bankës kineze.
Nga partia opozitare thonë se Qeveria vendosi të marrë një kredi afatshkurtër prej 7 milionë eurosh nga Navigacioni i Maqedonisë.
"Kjo është një tjetër provë e qartë se nuk ka para në buxhet. Kjo është arsyeja pse Hristijan Mickoski ka kërkuar një alibi për zgjedhje të parakohshme për ditë të tëra. Por ai nuk mundi të dilte nga rindërtimi i qeverisë, sepse kjo do të ishte një pranim i drejtpërdrejtë se gjërat po shkatërrohen. Tani ai duhet të presë një "moment të favorshëm" për t'i shpallur ato. Nuk ka rezultate. Ekonomia po shembet".
"Nuk ka para në buxhet sepse i shpenzuan për tendera kriminalë: 161 tendera për një kompani, 52 tendera për një kompani tjetër, 9 milionë euro për një kompani me vetëm dy punonjës, 1.2 milionë euro për një kompani afër ZNAM përmes Postës. LSDM paraqiti raporte në KSHPK. Prokuroria hesht. Sepse prokuroria punon me thirrjen e Mickoskit - përmes foltores parlamentare, përmes medias ose direkt me telefon".
"Varet se çfarë duhet parë dhe çfarë jo. Kërcënimet ndaj opozitës dalin në televizion. Lirimi i Gruevskit dhe Latasit, si dhe kthimi i pronës së fituar përmes krimit, siç është Pallati i Bardhë, rregullohet me telefon. Kjo nuk është më një krizë likuiditeti. Ky është një sistem në të cilin paratë shtetërore shpenzohen për tendera, dhe më pas huazohen nga ndërmarrjet publike për të shërbyer kreditë kineze", thonë nga LSDM.