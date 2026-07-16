LSDM: Për shkak të OBRM-PDUKM-së, Maqedonia humb miliarda euro
Nga LSDM thonë se për shkak të politikës së izolimit të shtetit, Maqedonia nuk po humb 4 milionë, por miliarda euro.
Sipas LSDM-së, duke bllokuar reformat dhe rrugën evropiane, qytetarët po e privojnë veten nga fonde dhe investime të mëdha evropiane që do të përmirësonin ekonominë dhe standardet e jetesës.
"Për krahasim, Mali i Zi tashmë ka siguruar mbi 3.2 miliardë euro nga BE. Kroacia tashmë ka marrë 10 miliardë euro deri më tani me anëtarësimin e saj në BE. Maqedonia, për shkak të qëndrimit të OBRM-PDUKM-së, mbetet pa miliarda euro dhe pa perspektiva për zhvillim të mëtejshëm".
"Qytetarët duhet ta dinë se për shkak të politikës së tyre, Maqedonia po humbet miliarda euro dhe një shans për një të ardhme më të mirë", thonë nga LSDM.
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