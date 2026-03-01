LSDM: OBRM-PDUKM është e ekspozuar ndaj shpifjeve, kthimi i Grubit ishte teatër në kufi
Partia opozitare ka kritikuar sërish dorëzimin e ish-zëvendëskryeministrit, Artan Grubi tek autoritetet e drejtësisë.
LSDM insiston në një skenar, duke e quajtur këtë dorëzim si marrëveshje paraprake.
"Gjithçka është dakord. Gjithçka është pjesë e një skenari të parapërgatitur që po zhvillohet para syve të qytetarëve. Të gjithë e dinë dhe e shohin këtë tashmë. Teatër në kufi – syze, buzëqeshje, kamera… mungonte vetëm një qilim i kuq. Pati një vlerësim sigurie, por nuk pati. Ministria e Brendshme dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare e dhanë, por nuk e dhanë. Pati shërbime të huaja, por nuk pati asnjë. Cirku. A është OBRM-PDUKM në dijeni se çdo ditë po zhyten gjithnjë e më thellë në gënjeshtrat e tyre? Brane Petrushevski, si megafon, përsërit programin në TV Alfa. A mendoni se qytetarët janë të verbër dhe të shurdhër? Mashtrimet tuaja me Dubain, Harrisin, Venecian nuk po funksionojnë më… Ju jeni ekspozuar. Në vend të këtyre aferave tuaja të rreme e të shpifura, përgjigjuni – kush është Simo? Pse ka një album të tërë me Mickoskin? Cila është marrëdhënia e Mickoskit me Dushan Adamoviçin, një burrë me një të kaluar të pasur kriminale, një anëtar me pozicione të larta të partisë suaj simotër SNS?", deklarojnë nga LSDM.