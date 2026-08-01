LSDM: Mickoski e ka izoluar vendin, vetë shëtitet nëpër Bruksel por nuk dëshiron që Maqedonia të jetë pjesë e BE-së
LSDM kritikoi kryeministrin Hristijan Mickoski në një deklaratë këtë mëngjes për udhëtimin e tij të paralajmëruar në Belgjikë.
"Hristijan Mickoski do të shkojë në një "ekskursion" në Belgjikë. Ai u thotë qytetarëve: kaloni verën në liqenet dhe malet e Maqedonisë. Në kufij - turma dhe orë pritjeje. Sepse Maqedonia është e izoluar. E izoluar sepse Mickoski e dëshiron kështu. Nuk dëshiron të jetë në BE. Sepse në BE prokuroria është e pavarur dhe evropiane. Atëherë nuk mund të kërcënoni disidentët. Kriminelët si Llatasi dhe Gruevski nuk mund të lirohen. Prona e fituar përmes krimit nuk mund të kthehet - si Pallati i Bardhë. Mickoski nuk është i shqetësuar", thotë LSDM.
Partia gjithashtu pretendon se zyrtarët e partisë në pushtet dhe familjet e tyre tashmë kanë shtetësi bullgare dhe pasaporta evropiane.
“I gjithë OBRM-PDUKM ka siguruar shtetësi bullgare dhe pasaporta të BE-së, për veten dhe familjet e tyre. Ata nuk presin në kufi. Ata kalojnë nëpër një pikë kalimi të posaçëm të BE-së. Ata kanë edhe kompani në BE, në Bullgari. Mickoski, për shkak se i dhembin gjunjët nga gjunjëzimi që nga fushata kur premtoi gjithçka dhe u lutej për pushtet, fluturon me aeroplan shtetëror. Ai nuk i ndjen aspak problemet e Maqedonisë si një apendiks në Ballkan dhe në Evropë. Ndërsa u tregon qytetarëve për liqene dhe male, ata shkojnë në destinacione luksoze. Belgjika është një nga vendet më të shtrenjta në BE, por kjo nuk është problem. Mickoski dhe patriotët e tij të dashur mund ta përballojnë këtë. Kur ai mund të paguajë 65,000 euro vetëm për një orë nga koleksioni i tij, pse të mos mund të bënte edhe “Një ‘ekskursion’? Dhe ju, popull, shikoni frigoriferin bosh dhe fshini dyshemenë me një leckë. Mickoski është përsëri krenar”, thuhet në deklaratën e LSDM-së.