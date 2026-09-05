LSDM: Klekovski dhe Mickoski nuk po e menaxhojnë krizën me ethet e Nilit Perëndimor
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka reaguar lidhur me rritjen e numrit të të prekurve nga ethet e Nilit Perëndimor, duke akuzuar Qeverinë dhe institucionet shëndetësore për menaxhim të dobët të situatës.
Sipas LSDM-së, deri më 1 shtator të këtij viti, në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 56 raste me ethet e Nilit Perëndimor, ndërsa shtatë persona kanë humbur jetën.
Nga kjo parti pretendojnë se vendi renditet i pari në Evropë për numrin e rasteve në raport me numrin e banorëve, përpara vendeve si Italia, Greqia dhe Rumania.
“Njësoj si gjatë krizës shëndetësore me helmimet në Gostivar, edhe këtë herë institucionet shëndetësore reaguan me vonesë. Qeveria nuk ka kapacitet për ta parandaluar krizën dhe për ta mbrojtur shëndetin e qytetarëve, por reagon vetëm pasi situata të përshkallëzohet”, thuhet në komunikatën e LSDM-së.
Partia opozitare kritikoi gjithashtu edhe kryetarin e Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, duke pretenduar se spërkatja kundër mushkonjave nuk është kryer në kohën e duhur.
Sipas LSDM-së, sistemi për parandalimin, mbrojtjen dhe kontrollin e sëmundjeve që transmetohen nëpërmjet vektorëve nuk funksionon, ndërsa institucionet përgjegjëse reagojnë vetëm ndaj pasojave të epidemisë.
“Çmimin e këtij mosfunksionimi e paguajnë qytetarët me shëndetin e tyre”, përfundon reagimi i LSDM-së.